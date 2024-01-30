درجال لكاساس والمنتخب: نتطلع لمشاركة أفضل في المونديال

2024-01-30 13:18:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شدد رئيس رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024) على ضرورة الاستمرار في مشاركة أفضل للعراق بكأس العالم (مونديال 2026) بعد الخروج من بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر من دور الستة عشر.

وبحسب بيان لاعلام الاتحاد تلقته "بغداد اليوم"، فان درجال عقد "اجتماعاً مع وفدِ المنتخب الوطنيّ المُتمثل بالجهازين الفنيّ والإداريّ واللاعبين، وذلك بعد نهايةِ مشاركة منتخبنا الوطنيّ في نهائياتِ آسيا إثر الخسارة مع نظيره الأردني (3-2) في منافساتِ دور ثمن النهائي".

وشكر درجال، في بدايةِ حديثه، وفقاً للبيان "جميعَ الجهود التي بذلت داخل منظومةِ المنتخبِ الوطنيّ في بُطولةِ كأس آسيا، لكن واقعَ كرة القدم يعلمنا الدروسَ والعبر، وتحديداً في مراحل خروج المغلوب لنتعلم في قادمِ استحقاقاتنا لنكون بواقعٍ أفضل".

وأعرب درجال عن "ضرورةِ الاستمرار في الوصولِ إلى تطلعاتنا في المُستقبل، لمشاركةٍ أفضل لمنتخبِ العراق، وتحديداً في تصفياتِ كأس العالم".

وأشار الى إن "التجربةَ كانت مهمةً، واكتسبنا العديدَ من اللاعبين الشباب، والخبرة ستكون حافزاً وعنصرَ قوة للمنتخب الوطنيّ، ومن خلالها سنكون واثقين بأنفسنا على صعيدِ الاحتكاك بمنتخباتٍ قويةٍ في المستقبل".

وأبدى رئيسُ الاتحاد رضاه عن الأداءِ العامّ في الأدوار الأولى، مع ثقته العاليةِ بالجهازِ الفنيّ بقيادة كاساس، لدرجةٍ أن سقفَ الطموحات كان عالياً، وكان بالمُستطاعِ أن نكونَ أفضل في المباراةِ الأخيرة لولا الأخطاءُ التحكيميّة الظالمة ، لكن علينا أن نكون أشداءً في مثل هكذا لحظاتٍ، وأن نظهرَ لأنفسنا ثقتنا العالية التي نتحلى بها، ورغم ذلك نجحنا في إظهار وجهٍ مميزٍ، واستطعتم مجاراةَ البطولة وتقديم أفضل العروضِ".

وأضاف درجال "كما اشكر الجمهور العراقي الوفي الذي وقف الى جانبكم وشجعكم بحماسة وروعة اسهمت في تقديم أقصى الطاقات في المباريات ويبقى علينا ان نعمل سويه للنجاح في الوصول الى كاس العالم".