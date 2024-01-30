استمرار ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

2024-01-30 13:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 152000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 152900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152800 دينار مقابل 100 دولار.