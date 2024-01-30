جلسة مرتقبة للبحث عن "مهابته".. البرلمان "مقتنع بأدائه" ويشكو الضغوط

2024-01-30 13:54:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعتبر عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، ان اداء مجلس النواب وسط جميع الضغوط التي يتعرض لها جيد جدا، مشيرا الى قرب الدعوة لجلسة خاصة للمحافظة على "مهابة مجلس النواب".

وقال الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اقرار اكثر من 30 قانونا من قبل مجلس النواب في ظل تحديات وازمات عاصفة مر بها يمثل انجازا، اضافة الى كون ذلك جاء في ظروف استثنائية خاصة مع الانسداد السياسي المتكرر وهو الاقوى ضمن جسد الدولة العراقية حت الان".

واضاف، ان "حجم الضغوط التي يتعرض لها مجلس النواب واعضاؤه كبير لدرجة بان حتى المطالبة بدور ثالث للطلبة يتسبب بخروج تظاهرات تتمركز امام المجلس ومكاتب النواب رغم ان الامر خاضع لصلاحيات وزارة تنفيذية"، لافتا الى ان "هناك عدة جهات حاولت اسقاط المؤسسة التشريعية بطرق مختلفة لتحقيق اجندة متعددة لكنها فشلت".

واشار الى ان "الاخفاق في تمرير بعض القوانين لايتحمل وزرها مجلس النواب بشكل عام لان اقرارها يتم بالتوافق السياسي للاسف وهناك قوى متعددة بعضها موجود في الحكومة تحمل وزرا كبيرا من تحديات ملف اقرار القوانين"، لافتا الى ان "بعض اللجان تعرضت مؤخرا الى اساءات اثناء اداء دورها من قبل مدراء في بعض الوزارات وهذا امر بالغ الخطورة يجب ان لايمر دون محاسبة قانونية".

وتابع، اننا "سندعو الى جلسة خاصة للمحافظة على مهابة مجلس النواب واتخاذ كافة الاجراءات بحق من يتطاول عليه ويمارس سياسة التهديد"، لافتا الى ان "المجلس هو من حافظ على القوانين ومراقبة الدولة وبخلافه سنكون في فوضى تعم الجميع".

وفي وقت سابق من اليوم استنكر مجلس النواب واعلن رفضه القاطع لما تعرضت له لجنة النقل النيابية، وذلك بناء على بيان للجنة قالت فيه انها تعرضت للتهديد والتجاوز خلال اجتماع مع شركة الخطوط الجوية العراقية فيما يتعلق بعمل الشركة الامنية "مينسز-البرهان" العاملة في مطار بغداد.