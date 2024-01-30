2024-01-30 14:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رفع صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي خلال العام الحالي، ويعيد تقييم ملاحظات عدة دول بهذا الشأن.

وأشار الصندوق في بياناته المحدثة من تقرير السنوي حول الاقتصاد العالمي، إلى "صمود" الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية حول العالم، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأكد الصندوق أنه يتوقع نمواً بنسبة 3.1% هذا العام، مقارنة بزيادة 2.9% كانت متوقعة في تقرير سابق نشر في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مع إعادة تقييم ملحوظة للولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والمكسيك.

كذلك، أعلن صندوق النقد الدولي أنه خفض توقعاته للتضخم لعام 2024 في الدول الأكثر ثراء بسبب نجاح سياسة رفع أسعار الفائدة، لكنه رفع توقعاته للاقتصادات الأخرى.