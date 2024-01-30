المندلاوي يدعو إلى التعاون مع المراكز الدولية الرصينة

2024-01-30 14:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، إلى التعاون مع المراكز الدولية الرصينة والاستفادة من خبرات المختصين في المجالات كافة.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المندلاوي استقبل في مكتبه، اليوم الثلاثاء، فريق شركة آدم سميث للاستشارات الدولية، برنامج تمويل الدعم الفني والاستشاري للعراق TAFFI، بحضور عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب علي الساعدي".وأكد المندلاوي خلال اللقاء- بحسب البيان- على "ضرورة الانفتاح والتعاون مع المراكز الدولية الرصينة في المجالات المختلفة وأهمية تقديم التسهيلات المطلوبة لعملها والاستفادة من خبراتها في الجوانب كافة، لا سيما على المستوى التشريعي وتعزيز آفاق التعاون بين الشركات العالمية الرصينة ومجلس النواب وإقامة الورشات المشتركة لتبادل الخبرات مع المختصين".