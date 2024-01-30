2024-01-30 15:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه مهاجم منتخب الأردن، موسى التعمري، رسالة للجماهير العراقية، بعد فوز "النشامى" على "أسود الرافدين" (3-2) يوم أمس الاثنين، في دور الـ16 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023".

ونشر موسى التعمري عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، صورة له وهو يحمل العلم العراقي، وعلق قائلا: "علم تزين بكلمة "الله أكبر" لا ينَكس، كرة القدم تجمعنا ولا تفرقنا، هاردلك للعراق الشقيق والحبيب".

ونجح منتخب الأردن في انتزاع بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي للبطولة القارية، من العراق بتسجيله هدفين متتاليين في الوقت الضائع للمباراة، ليحول تأخره بهدف مقابل هدفين إلى ثلاثة أهداف مقابل هدفين، على استاد خليفة الدولي بمدينة الريان القطرية.