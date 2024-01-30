النقل توضح مضامين خطتها لزيارة الإمام الكاظم بذكرى استشهاده

2024-01-30 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ امنة السلاميأعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن تجهيز المركبات والقطارات لزيارة استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)، فيما أكدت تنسيقها مع المؤسسات الأمنية والخدمية لتفويج الزائرين.وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة، باشرت بوضع خطة لتوفير المركبات لتسهيل حركة الزائرين خلال زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)، وخصصت 250 باصاً لنقلهم خلال أيام الزيارة".وأوضح، أن "وكيل الوزارة للشؤون الإدارية حازم الحفاظي، ترأس اجتماعاً مع مسؤولي التشكيلات المعنية لسكك حديد العراق والشركة العامة للمسافرين والشركة العامة لإدارة النقل الخاص، بالإضافة الى ممثلين عن التشكيلات الاخرى وتم إعداد خطة متكاملة".وأضاف، "الشركة العامة للنقل الخاص أعدت خطتها، إذ ستكون من 4 محاور وتم التنسيق وتجهيز المرأب الخاصة في بغداد، فضلا عن تجهيز الشركة العامة لإدارة النقل الخاص في المحافظات، الى جانب تجهيز القطارات واستعدادها الكامل".ونوه، أن "الوزارة باشرت بإجراءاتها وسيبدأ تنفيذ الخطة خلال الأيام القليلة المقبلة "، مؤكدا أن "الخطة تشمل التنسيق مع المؤسسات الأخرى سواء الأمنية أو الخدمية لتسهيل عملية استجابة وتفويج الزائرين من وإلى محل سكناهم".