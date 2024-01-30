الكهرباء تعلن تشكيل غرفة عمليات لتأمين متطلبات زيارة الإمام الكاظم

2024-01-30 15:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - امنة السلاميأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل غرفة عمليات لتأمين الإمام الكاظم عليه السلام بذكرى استشهاده.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" بناءً على توجيهات رئيس الوزراء باستنفار الجهود الحكومية لتأمين الزيارة، شكلت وزارة الكهرباء غرفة عمليات برئاسة وزير الكهرباء زياد علي فاضل لتأمين كامل متطلبات الزيارة واستنفار كامل الجهد الفني والهندسي في الوزارة".وبين موسى، أن" غرفه العمليات مستمرة في العمل صباحا ومساء وهنالك تنسيق عال المستوى بين الوزارة والجهات الساندة، لتأمين متطلبات زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)، وتم طلب الدعم والإسناد من كافة الشركات العامة للتوزيع لدعم جهود كهرباء بغداد"، موضحا أن" الإنارة في الطرقات والجسور والأحياء جاهزة للعمل خلال الزيارة".وأضاف، أن" مدينة الكاظمية قسمت الى ثلاثة أطواق، وجميعها مستثناة من القطع المبرمج، بهدف تأمين الإنارة الكافية للمدينة وإيصال التيار الكهربائي لجميع المواكب الحسينية".وأشار الى أن" الوزارة وفرت مصادر تغذية بديلة للحضرة المقدسة في حال حدوث اي طارئ، و هنالك مصدر آخر للطاقة بديل، حيث تم تجهيز المولدات الساندة تحسبا لأي طارئ يحصل"، لافتا الى ان" غرفة العمليات دائمة ومستمرة لتأمين نجاح الزيارة وما بعدها".