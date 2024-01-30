بزيارة لمنفذ طريبيل.. المنافذ تستعرض خطواتها في التدقيق الإلكتروني

2024-01-30 16:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعاستعرضت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، خطواتها في التدقيق الإلكتروني خلال زيارة مستشار رئيس مجلس الوزراء سامي عبد الحسين السوداني إلى منفذ طريبيل.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "انسجاماً مع البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ودعمه المستمر للارتقاء بمستوى الأداء في محاربة الفساد والتهريب والتلاعب بأشكاله كافة، أقام فريق من هيئة المنافذ الحدودية بإجراء محاكاة للربط الشبكي للسونارات والإجراءات الإلكترونية للهيئة في منفذ طريبيل، حيث تم تقديم عرض عملي لإجراءات الربط في مركز عمليات الهيئة، والتي وصلت إلى مراحلها الأخيرة أسوة بمنافذ (الشلامجة، سفوان، عرعر، مطار بغداد، الميناء الجاف)".وأضافت، أنه "تم تقييم العمل وإبداء بعض الملاحظات التقويمية من قبل مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المنافذ والكمارك والنقل الفريق المهندس سامي عبد الحسين السوداني ورئيس الهيئة اللواء عمر عدنان الوائلي حيث سيتم الشروع رسمياً بالبرنامج خلال الأيام المقبلة بعد تقديم عرض نهائي أمام المراجع و استحصال الموافقة الرسمية بالتنفيذ".وتابعت، أنه "تتبنى هيئة المنافذ الحدودية الإجراءات الإلكترونية وتناقل البيانات وتحليل صور السونارات لتفعيل عمليات الرقابة والإشراف والسيطرة على عمليات التلاعب والتهريب ومنع الهدر بالمال العام".