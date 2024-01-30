وزير الخارجية ونظيره الأردني يؤكدان ضرورة إبعاد المنطقة عن التهديدات العسكرية

2024-01-30 16:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أهمية إبعاد المنطقة عن التهديدات العسكرية.وقال بيان لوزارة الخارجية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاتصال بحث القصف الأخير الذي طال الأراضي الأردنية وموقعا عسكريا أمريكيا"، وأعرب وزير الخارجية عن "استنكار العراق لما حدث".وتابع البيان، "كما جرى التأكيد على عمق العلاقة العراقية الأردنية وضرورة إبعاد البلدين والمنطقة عن التهديدات العسكرية من أي طرفٍ كان".