2024-01-30 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، إبرام 11 عقداً لتنفيذ 11 مشروعاً خدمياً في عدد من القرى بخمس محافظات، ضمن خطة عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية للعام 2024.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الصندوق الاجتماعي للتنمية وقع خلال شهر كانون الثاني الجاري حزمة من العقود الجديدة لعدد من المشاريع الخدمية، ضمن خطته للعام الحالي 2024 في محافظات: ( النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، كركوك، واسط و البصرة )".وأضافت، أن "المشاريع الخدمية لمُحافظة النجف تضمنت إنشاء شبكة كهرباء وإنشاء وتأهيل خطوط الكهرباء فضلا عن إنشاء مُجمعات ماء وتشمل مشاريع كركوك تبليط طرق ريفية في عدد من القرى إضافة إلى إنشاء وتأهيل شبكات الكهرباء وإنشاء مبانٍ ومدارس، بينما تشمل مشاريع واسط تبليط عدد من الطرق وتضمنت مشاريع البصرة إنشاء مدارس في عدد من القرى".ونبهت، بأن "مشروع الصندوق الاجتماعي يستهدفُ الفئات الهشة والأكثر محرومية في المحافظات؛ بغية تحسين الواقع الخدمي والاجتماعي والاقتصادي لأهالي القرى من خلال توفير فرص العمل والتقليل من البطالة ورفع المُستوى المعيشي لهم".