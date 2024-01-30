التميمي يعلن إنجاز مشاريع ترفيهية على ضفاف نهر ديالى

2024-01-30 17:24:01 - المصدر: واع

ديالى - واع - ثائر هاديأعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز عدة مشاريع ترفيهية على ضفاف نهر ديالى.وقال التميمي، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إنه "تم إنجاز عدة مشاريع ضمن ملف تأهيل المراكز الترفيهية في المحافظة، اسوة بالمحافظات الأخرى"، لافتا الى أن "هناك مشروعين ترفيهيين انجزا على ضفاف نهر ديالى، أحدهما في (كورنيش ديالى) الذي يحتوي على مسار التارتان والمحجر الحديدي والإنارة وغيرها، فيما تضمن المشروع الثاني تطوير شارع خريسان في بعقوبة وتزيين الجسور".وأضاف التميمي، أن "كلفة مشروع الكورنيش بلغت أكثر من 2 مليار دينار، حيث تحيطه مساحات خضراء وحدائق نموذجية، زينت بها مدينة بعقوبة"، معربا في الوقت نفسه عن "أمله بإنشاء سد غاطس في ديالى ليكون منطقة سياحية جاذبة للباحثين عن الترفيه والاستجمام".