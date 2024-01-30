2024-01-30 17:24:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية أمن محافظة أربيل اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، عن إلقاء القبض على عصابة إيرانية تهرب المخدرات الى كردستان عبر "التحاميل الشرجية".

وأفاد بيان للمديرية تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعد المراقبة والتعقب من قبل قواتنا واخذ موافقة قاضي تحقيق أمن أربيل، ألقت القبض على أربعة اشخاص متهمين بتجارة المخدرات على المستوى الدولي باسماء (ر،ع،ص) و (ف، أ،م)و (ف ، ح ، ر) و(ب، ب، ح)، يحملون الجنسية الايرانية".

وأشار البيان الى ان المتهمين "قد استطاعوا ان يهربوا كمية من المخدرات نوع (كريستال) من ايران الى اقليم كردستان".

ولفت الى ان "هذه المجموعة خبأت جزءا من هذه المواد بالمعدة على شكل كبسول، والجزء الآخر على شكل تحاميل بمنطقة الشرج، وبعد القاء القبض عليهم تم استخراج المواد من اجسادهم".