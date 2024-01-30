اخبار العراق الان

الرئيسيةبغداد اليوممنوعات › وزير الصحة يعلن خطة الإسناد الطبي لزيارة الإمام موسى الكاظم (ع)

وزير الصحة يعلن خطة الإسناد الطبي لزيارة الإمام موسى الكاظم (ع)

وزير الصحة يعلن خطة الإسناد الطبي لزيارة الإمام موسى الكاظم (ع)
وزير الصحة يعلن خطة الإسناد الطبي لزيارة الإمام موسى الكاظم (ع)
2024-01-30 17:36:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

وزير الصحة يعلن خطة الإسناد الطبي لزيارة الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) بذكرى استشهاده 


- تقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية وتغطية الطرق المؤدية إلى مدينة الكاظمية المقدسة من خلال الفرق والمفارز الطبية 


 - إرسال سيارات الإسعاف مع كوادر متخصصة  ومرابطة 30 سيارة إسعاف و3 عيادات متنقلة داخل الطوق الامني لمدينة الكاظمية و80 سيارة إسعاف خارج الطوق الأمني للمدينة المقدسة في بغداد


- فتح مفارز طبية على طول طريق الزائرين


- توفير جميع الأدوية المنقذة للحياة وتجهيز المؤسسات الصحية وتهيئة ردهات الطوارئ في مستشفيات بغداد


- تأمين رصيد كافي من الدم بمختلف الفئات وخاصة الأصناف النادرة


 - نشر الرسائل والإرشادات الصحية والاطلاع على الأغذية والمشروبات المقدمة للزائرين وصلاحيتها للاستهلاك البشري 


- تقليل الإجازات لجميع الملاكات الطبية والصحية والإدارية بمناسبة الزيارة المقدسة

واصل المتابعة على بغداد اليوم