وزير الصحة يعلن خطة الإسناد الطبي لزيارة الإمام موسى الكاظم (ع)
بغداد اليوم -
وزير الصحة يعلن خطة الإسناد الطبي لزيارة الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) بذكرى استشهاده
- تقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية وتغطية الطرق المؤدية إلى مدينة الكاظمية المقدسة من خلال الفرق والمفارز الطبية
- إرسال سيارات الإسعاف مع كوادر متخصصة ومرابطة 30 سيارة إسعاف و3 عيادات متنقلة داخل الطوق الامني لمدينة الكاظمية و80 سيارة إسعاف خارج الطوق الأمني للمدينة المقدسة في بغداد
- فتح مفارز طبية على طول طريق الزائرين
- توفير جميع الأدوية المنقذة للحياة وتجهيز المؤسسات الصحية وتهيئة ردهات الطوارئ في مستشفيات بغداد
- تأمين رصيد كافي من الدم بمختلف الفئات وخاصة الأصناف النادرة
- نشر الرسائل والإرشادات الصحية والاطلاع على الأغذية والمشروبات المقدمة للزائرين وصلاحيتها للاستهلاك البشري
- تقليل الإجازات لجميع الملاكات الطبية والصحية والإدارية بمناسبة الزيارة المقدسة