2024-01-30 17:42:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر الخبير في الشأن الأمني والعسكري العميد المتقاعد أحمد الكناني، اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، من جعل مطار بغداد الدولي ضمن أدوات "صراع" الأمريكان والفصائل المسلحة.

وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، ان "المعطيات تؤكد ان مطار بغداد أصبح ضمن الصراع المسلح ما بين الجانب الأمريكي والفصائل المسلحة، فهذا المطار دائما ما تتوقف رحلاته بسبب بعض الاحداث الأمنية وهذا يؤثر بشكل كبير على سمعة المطار".

وبين انه "من غير المستبعد ان إيقاف مطار بغداد عن عمد لاستقبال الرحلات او انطلاقها لأسباب أمنية تحدث بين حين وآخر، وتكون الحجج المعلنة هي اعمال صيانة وغيرها من المبررات التي قد تكون غير حقيقية".

ووصف الكناني ذلك بـ"الأمر الخطير"، مشدداً على ان "يكون مطار بغداد بعيد كل البعد عن أي من الصراعات الأمنية والسياسية كونه يؤثر على أمن المسافرين وسمعة المطار أمام المجتمع الدولي".

يشار الى ان مطار بغداد الدولي -الذي يضم قاعدة فيكتوريا وتتواجد فيها قوات أمريكية- أعلن أمس الإثنين على نحو مفاجئ بإغلاق المطار وتوقف رحلاته كافة بسبب اعمال صيانة دامت لساعات في أحد مدارجه.