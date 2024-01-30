وزير النفط: نهدف إلى إدامة إنتاج وتصدير النفط واستثمار الغاز

2024-01-30 17:54:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تستهدف إدامة إنتاج وتصدير النفط الخام، واستثمار الغاز وتعظيم الخزين الاستراتيجي للمنتجات النفطية.وذكرت وزارة النفط في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، زار الدائرة الفنية في مركز الوزارة، وشملت الجولة التفقدية للوزير اللقاء بعدد من المسؤولين والموظفين العاملين في الأقسام والشعب المختصة، فضلاً عن تقديم مدير عام الدائرة الفنية حسنين عبد اللطيف إيجازا عن عمل ومهام الدائرة".وقال عبدالغني، بحسب البيان، إن "الوزارة تعمل وفقاً لرؤية واستراتيجية تهدف إلى إدامة وزيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام والمنتجات النفطية واستثمار الغاز ، لتلبية الاستهلاك المحلي، إلى جانب تعظيم وتعزيز الخزين الاستراتيجي للمنتجات النفطية ، واستقرار معدلات الصادرات النفطية إلى الأسواق العالمية".وأشار إلى "أهمية التنسيق المتكامل للقطاعات ، الإنتاجية ، التصفية ، الغاز ، التوزيع ،والعمل من قبل الجهات المعنية على الارتقاء بالأداء لتحقيق أهداف وخطط الوزارة"، مؤكداً "حرص الوزارة على دعم القطاع العام والخاص من خلال تلبية احتياجات القطاعات الصناعية والزراعية وتجهيزها بأنواع الوقود لإدامة العملية الإنتاجية".