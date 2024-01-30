وزير النفط العراقي يؤكد على استقرار معدل الصادرات واستثمار الغاز

2024-01-30 17:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط، يوم الثلاثاء، أن وزارته تهدف لإدامة إنتاج وتصدير النفط الخام واستثمار الغاز وتعظيم الخزين الاستراتيجي للمنتجات النفطية.

وقال حيان عبد الغني، خلال زيارته للدائرة الفنية في مركز الوزارة، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، ان الوزارة تعمل وفقاً لرؤية واستراتيجية تهدف إلى ادامة وزيادة الانتاج الوطني من النفط الخام والمنتجات النفطية واستثمار الغاز، لتلبية الاستهلاك المحلي، إلى جانب تعظيم وتعزيز الخزين الاستراتيجي للمنتجات النفطية، واستقرار معدلات الصادرات النفطية إلى الأسواق العالمية .

وأشار إلى أهمية التنسيق المتكامل للقطاعات، الانتاجية ، التصفية ، الغاز ، التوزيع، والعمل من قبل الجهات المعنية على الارتقاء بالأداء لتحقيق أهداف وخطط الوزارة، مؤكداً حرص الوزارة على دعم القطاع العام والخاص من خلال تلبية احتياجات القطاعات الصناعية والزراعية وتجهيزها بأنواع الوقود لإدامة العملية الانتاجية .