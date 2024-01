لتلبية احتياجات العمل ومضاعفة الإنتاجية.. سامسونج تطلق جهازي Galaxy XCover7 وGalaxy Tab Active5

2024-01-30 18:01:09 - المصدر: سامسونج

تانة من الدرجة العسكرية وتقنية اتصال متقدمة تدعم شبكة5G، مما يوفر للمستخدمين راحةً كبيرة وأداءً فائقاً حتى ضمن البيئات القاسية

بغداد، العراق - 30 يناير 2024: كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن الهاتف الذكي Galaxy XCover7 والجهاز اللوحي Galaxy Tab Active5، والمصممان لمساعدة المؤسسات على اختلاف أنواعها في التعامل مع متطلبات العمل الميداني وظروف العمل القاسية التي تتطلب أجهزةً متعددة الاستخدامات تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والأمان.

وسيوفر كلا الجهازين إمكانية تنقل محسّنة مع استخدامهما تقنية اتصال متطورة تدعم شبكة الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى معالج متقدم وذاكرة أكبر. وتم تزويد جهاز Galaxy XCover7 بكاميرا خلفية قوية جديدة وشاشة واسعة ودقة عرض عالية. بينما يتضمن جهاز Galaxy Tab Active5 بطاريةً قابلة للاستبدال مع ميزة وضع No Battery (بدون بطارية)، مما يتيح للمستخدمين إمكانية العمل باستخدام مجموعة متنوعة من الإعدادات.

ووفقاً لتقرير تقييم البائعين الصادر عن IDC Marketscape حول مبيعات الأجهزة المحمولة المتينة حول العالم لعام 2023، لجأت أكثر من ثلث المؤسسات الأمريكية (38%) في عام 2022 إلى شراء الأجهزة المحمولة المتينة، وأعربت 38% من هذه المؤسسات عن نيتهم شراء المزيد منها خلال 2023.[1] وتعزى شعبية الأجهزة المحمولة المتينة إلى موثوقيتها وأدائها العالي، حيث يمكنها تلبية احتياجات مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك التصنيع والرعاية الصحية والتجزئة والشؤون الحكومية. ولا يوجد ما يؤشر على تراجع نمو سوق هذه الأجهزة مع تنامي الإقبال عليها في تلك القطاعات.

وبهذه المناسبة، قال جيري بارك، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق Global Mobile B2B MX Business في شركة سامسونج للإلكترونيات: "تدرك سامسونج أن الشركات تواجه اليوم تحدياتٍ وفرصاً غير مسبوقة، وتحتاج إلى أجهزة يمكنها مواكبة احتياجاتها الديناميكية. ولهذا السبب ابتكرنا جهازي Galaxy XCover7 وGalaxy Tab Active5 المتينين لكافة الاستخدامات. وهذه الأجهزة ليست قوية ومتعددة الاستخدامات فحسب، ولكنها أيضاً متينة وآمنة مما يجعلها الشريك الأمثل للعاملين الذين يحتاجون إلى البقاء على اتصال دائم مع ضمان أقصى درجات الإنتاجية والأمان في أي موقف".

صُمم ليدوم طويلاً مع متانة لا تُضاهى

تم تصميم جهازي Galaxy XCover7 وGalaxy Tab Active5 مع ضمان تقديم أداء عالٍ في ظروف العمل الصعبة، مما يتيح للعمال استخدام هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية دون قلق. ويتمتع كلا الجهازين - مع قلم S Pen المتوفر في Tab Active5 - بتصنيف IP68 [2]لمقاومة الماء والغبار، مما يضمن مستوى عالياً من المتانة لمواكبة متطلبات بيئات العمل القاسية مثل مواقع البناء أو مستودعات البيع بالتجزئة. وتم تصميم Galaxy XCover7 وفقاً لمعيار العسكرية الأمريكية النموذجي MIL-STD-810H، [3] ليكون مقاوماً للصدمات عند السقوط من ارتفاع يصل إلى 1.5 متر، بينما يمكن لجهاز Galaxy Tab Active5 تحمل السقوط من ارتفاع 1.8 متر عند استخدام الحافظة الواقية المرفقة. [4]

تم تزويد جهازي Galaxy XCover7 وGalaxy Tab Active5 بزجاج Corning® Gorilla® Glass Victus®+ وCorning® Gorilla® Glass 5، مما يعزز متانة تلك الأجهزة ومقاومتها للخدش. وتسمح شاشات الجهازين أيضاً بإجراء تعديلات على حساسية اللمس[5] لجعلها سهلة الاستخدام للعمال الذين يرتدون القفازات، كما تم اختبارها على نطاق واسع للاستخدام مع المطهرات[6]. وبفضل هذه المواصفات، تتحمل أجهزة Samsung Galaxy المتينة هذه ظروف الطقس القاسي أو المخاطر المماثلة، مما يجعلها مثالية لمجموعة واسعة من العاملين في بيئات العمل الميدانية.

مُصمم لضمان أعلى إنتاجية في البيئات المكتبية والميدانية

مع تسارع مسار التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم، تحتاج الشركات إلى إبقاء موظفيها على اتصال دائم بالإنترنت. ومن هنا تمت ترقية Galaxy XCover7 لتوفير شبكة 5G سريعة وموثوقة مع شبكة اتصال واي فاي Wi-Fi 5، بينما يوفر Galaxy Tab Active5 5G شبكة [7]Wi-Fi 6 التي تتيح للعاملين التعاون بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

وبالإضافة إلى الاتصال السلس، توفر شاشات جهازي Galaxy XCover7 وGalaxy Tab Active5 استخداماً سهلاً ومريحاً، حيث توفر شاشة XCover7 مقاس 6.6 بوصات مساحة عرض أكبر بالإضافة إلى دقتها العالية مقارنةً مع الأجيال السابقة، كما توفر شاشة Tab Active5مقاس 8.0 بوصات رؤية أدق في الظروف الخارجية بفضل زيادة سطوع الشاشة، فضلاً عن تجربة مشاهدة أكثر سلاسة مع معدل تحديث عالي يبلغ 120 هرتز. وتم تصميم كلا الجهازين لدعم أعمال المؤسسات بشكل كبير مع الحفاظ على إطار رفيع وخفيف الوزن ليلائم الاستخدام في مكان العمل أو أثناء التنقل.

تضمن أجهزة سامسونج جالاكسي المتينة استمرارية العمل وتزويد العمال بالدعم والاتصال المطلوب في ظروف العمل الصعبة، حيث يمكن لمستخدمي Galaxy XCover7 وTab Active5 - ممن يقضون أوقاتاً طويلة في ميادين العمل أو المصانع - الاستفادة من ميزة الشحن السريع 8 بما يساهم في تعزيز إنتاجيتهم. كما تم تزويد كلا الجهازين ببطاريات قابلة للاستبدال، مما يقلل من وقت التعطل عن العمل سواء كان داخل أماكن العمل أو خارجها 9.

ويمكن تشغيل Galaxy Tab Active5 بدون بطارية في وضع No Battery (بدون بطارية) 10، مما يتيح للعمال استخدام الجهاز دون الحاجة إلى التوقف للشحن في الأكشاك أو المركبات، ويحافظ ذلك بالتالي على صحة البطارية في البيئات الحارة. كما يحتوي كل من Galaxy XCover7 و Tab Active5 على قاعدة شحن ذات وصلات POGO 11 تسهل عملية الشحن في أماكن العمل عبر توفيرها إمكانية شحن عدة أجهزة في وقت واحد.

مصممة لتحقيق الحد الأقصى من الإنتاجية والأمان

تم تصميم أجهزة سامسونج المتينة كذلك لتحقيق الحد الأقصى من الإنتاجية وجعل العمل الميداني سلساً وفعالاً قدر الإمكان، حيث يساهم ارتفاع مستوى صوت السماعة 12 في الحد من التشويش الذي يحدث في مواقع العمل عبر تحقيق دقة أعلى في السمع. وتتيح مفاتيح الاستخدام المتكرر 13 تخصيص الاختصارات بما يساهم في تحسين الإنتاجية. وبفضل ميزة Knox Capture 14 يمكن أن يصبح الهاتف ماسحاً ضوئياً للرموز الشريطية على مستوى المؤسسات بسهولة أو نقاط البيع المتنقلة 15.

ويمكن للعمال كذلك إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لهواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية من خلال الاتصال المحسن بحواسيبهم الشخصية، حيث تتعامل هذه الأجهزة بسهولة مع مشاركة المحتوى السريع، وشاشات العرض المتزامنة، والاستمرارية الشاملة للعمل بين الهاتف المحمول والكمبيوتر الشخصي من خلال قابلية الاتصال Link to Windows، أو محاكاة واجهة سطح المكتب للوظائف التي تأخذ العمال من ميدان العمل إلى المكتب.

ومع استمرار سعي المؤسسات لتحقيق كفاءة أكبر في العمل ضمن بيئات سريعة التطور، تتيح أجهزة سامسونج جالاكسي المتينة للعمال إنجاز المزيد من العمل خلال وقت أقل، مما يساعد على تلبية طلبات المستهلكين المتزايدة من خلال تحسين الإنتاجية والعمليات التشغيلية في مكان العمل. ويتوافق الجهازان Galaxy XCover7 وGalaxy Tab Active5 أيضاً مع مجموعة من ملحقات الطرف الثالث 16 بدءاً من الحالات الوظيفية المتنوعة إلى قواعد الشحن بما في ذلك كابلات USB من نوع C PTTs وغيرها الكثير، مما يتيح الاندماج الكامل في كافة العمليات التشغيلية في مكان العمل.

وفي بادرة غير مسبوقة في أجهزة سامسونج المتينة، تم دعم جهازي Galaxy XCover7 وGalaxy Tab Active5 بنظام الحماية Samsung Knox Vault. ويندرج ذلك في إطار التزام سامسونج جالاكسي بتوسيع نطاق الحماية الأمنية القوية بما يتجاوز الأجهزة الرئيسية، وبذلك أصبح لدى عملاء المؤسسات الآن خيارات أوسع من الأجهزة التي يمكنهم استخدامها بأمان لتلبية احتياجات أعمالهم. ويساعد Knox Vault 17 على حماية البيانات الأكثر أهمية في الأجهزة، بما في ذلك معلومات شاشة القفل مثل رموز التعريف الشخصي، وكلمات المرور، وأنماط القفل.

ويتيح Knox Vault أيضاً إنشاء بيئة تنفيذ آمنة معزولة فعلياً عن المعالج الرئيسي للنظام والذاكرة وتكون فعّالة من اللحظة التي يسجل فيها المستخدم شاشة القفل الخاصة به، وبالتالي يمكن للمستخدمين الحصول على الأمان الذي يحتاجونه دون متاعب. كما يمكن لـKnox Vault أن يساعد على حماية مفاتيح الأمان التي تعمل على تشفير بيانات المستخدمين المخزنة في الجهاز، مما يساعد على ضمان السلامة حتى لو تم فقدان الجهاز أو سرقته. وكان قد تم إنشاء Samsung Knox Vault - وهو حل قائم على الأجهزة ومقاوم للعبث - لحماية بيانات المستخدم من القرصنة القائمة على البرمجيات، والهجمات البرمجية التي يتم تنفيذها باستخدام أدوات حرفية متطورة.

التوافر

سيتوفر كل من Galaxy XCover7 وGalaxy Tab Active5 اعتباراً من يناير 2024 18

لمزيد من المعلومات حول أحدث أجهزة سامسونج جالاكسي يرجى زيارة news.samsung.com/galaxy أو www.samsungmobilepress.com.

- إنتهى -

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED، لتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: https://news.samsung.com/mena

8 يتطلب الشحن السريع مهايئ طاقة يوفر طاقة كهربائية 15 وات أو أكثر. وقد لا يزوَّد مهايئ طاقة الشحن السريع في العبوة (ويُباع بشكل منفصل) حسب البلد والمنطقة.

9 تُباع البطارية الإضافية القابلة للاستبدال بصورة منفصلة. في حالة البطاريات الإضافية القابلة للاستبدال، فإن المنتجات المعتمدة من Samsung فقط هي التي تكون متوافقة للاستخدام.

10 يجب تشغيل وضع No Battery (بدون بطارية) ويتطلب اقتناء ملحق USB من النوع C مخصص للتوصيل بمصدر الكهرباء ويدعم شدة التيار 9 فولت و2.3 أمبير فما فوق، وتقنية PD 2.0 أو أعلى. يقيِّد وضع No Battery (بدون بطارية) أداءَ وحدة المعالجة المركزية بالجهاز عند تنشيطه، كما يقلل من الحد الأقصى لمستوى الصوت وسطوع العرض، وغير ذلك عند التفعيل

11 تُباع منصة الشحن POGO بصورة منفصلة.. قد تختلف عدد مرات شحن البطارية اعتماداً على طاقة الشحن المدعومة في حامل الشحن. قد تقل سعة البطارية وأدائها بمرور الوقت.

12 مقارنة مع Galaxy XCover5 و Tab Active3

13 قد يختلف دعم تخصيص المفاتيح حسب التطبيق. يمكن تخصيص مفتاح الاستخدام المتكرر عن طريق تعيينه لأغراض محددة.

14 تتطلّب ميزة Knox Capture تثبيت تطبيق منفصل وشراء رخصة للاستخدام. وقد يختلف التوافر حسب السوق والطراز. قد يتطلب مسح الرمز الشريطي إعادة إعداد التطبيق ليناسب مفتاح الاستخدام المتكرر لتحقيق الاستفادة القصوى من الميزة.

15 تتطلب منصة Knox لنقاط البيع دمج حل منفصل، وقد تتطلب شراء رخصة للاستخدام. قد يختلف التوافر حسب السوق أو الطراز أو حل الدفع.

16 يتم بيع الملحقات بشكل منفصل. قد يختلف التوافر حسب السوق.

17 قد تختلف أجهزة و/أو بنية برامج Samsung Knox Vault حسب الطراز.

18 يختلف التوافر والتوقيت حسب المنطقة.

مواصفات المنتج:

Galaxy XCover7 الشاشة* حجم 6.6 بوصة، نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9، دقة FHD+، شاشة TFT، معدل تحديث العرض 60Hz، تعمل باللمس** * تم القياس بشكل قطري كمستطيل كامل دون مراعاة الزوايا الدائرية. لذلك تكون مساحة العرض الفعلية أقل بسبب الزوايا الدائرية وفتحة الكاميرا. ** بحسب نتائج المختبرات الداخلية، تزيد حساسية اللمس هذه من الاستجابة للقفازات الجلدية التي يقل سمكها عن 2 مم. وقد تختلف استجابة اللمس حسب مادة الصنع للقفازات وسمكها بالإضافة إلى الظروف البيئية الأخرى. يمكن استخدام هذه الأجهزة في البيئات الرطبة، ولكن دون الغمر الكامل بالماء، حيث لا يدعم الجهاز اللمس تحت الماء. نظام التشغيل أندرويد 14 الأبعاد 169.0 × 80.1 × 10.2 ملم (240 جرام*) *قد يختلف الوزن حسب السوق الكاميرا الأساسية (الخلفية) 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة واسعة F١.8، مزودة بفلاش الأمامية 5 ميجا بكسل، فتحة العدسة F2.0 الذاكرة والتخزين* 6 جيجابايت رام + 128 جيجابايت، سعة تخزين بطاقة microSD تصل حتى 1 تيرابايت** * قد تختلف مساحة التخزين الفعلية بحسب البرامج المثبتة مسبقاً وحسب السوق، بالإضافة إلى حجم الملفات وتنسيقها. ** تُباع بطاقة MicroSD بشكل منفصل. المعالج معالج ثماني النواة، 6 نانومتر البطارية*** بطارية قابلة للاستبدال**، 4050 ملي أمبير (نموذجية)* *تم قياس القيمة النموذجية في ظروف معملية لدى أطراف خارجية. والقيمة النموذجية هي متوسط القيمة التقديرية التي تأخذ في الاعتبار حدوث انحراف في سعة البطارية فيما بين العينات التي خضعت للاختبار وفقاً لمعيار IEC 61960. وتبلغ سعة البطارية المقدَّرة (كحد أدنى) 3950 ملي أمبير في الساعة. وقد يختلف عمر البطارية الفعلي باختلاف بيئة الشبكة وأنماط الاستخدام وغيرهما من العوامل الأخرى. ** تُباع البطارية الإضافية القابلة للاستبدال ومنصة شحن POGO بصورة منفصلة. في حالة البطاريات الإضافية القابلة للاستبدال، فإن المنتجات المعتمدة من Samsung فقط هي التي تكون متوافقة للاستخدام. *** يُباع الشاحن بشكل منفصل. الاتصال يدعم تقنيتي الجيل الخامس 5G* وتقنية **LTE (الجيل الرابع 4G). يدعم تقنيات واي فاي الخمس Wi-Fi 5(802.11 a/b/g/n/ac)، كما يدعم واي فاي دايركت. يدعم بلوتوث Bluetooth® v5.3 والاتصال قريب المدى NFC. * خدمات الجيل الخامس مدعومة فقط في المواقع التي تدعم شبكة 5G وتتطلب اتصال 5G الأمثل. قد تختلف السرعة الفعلية حسب السوق وشركة الاتصالات ومقدم المحتوى وبيئة المستخدم. **يختلف توفر إصدار اتصال LTE حسب السوق أو شركة الاتصالات. قد تختلف السرعة الفعلية حسب السوق وشركة الاتصالات ومقدم المحتوى وبيئة المستخدم. بطاقة SIM بطاقة SIM مزدوجة (SIM + بطاقة SIM مدمجة*) *يختلف توفر بطاقة SIM المدمجة حسب السوق. المنافذ منفذ USB 2.0 من النوع C، منفذ لوصلة POGO (للشحن فقط)، منفذ سماعات أذن 3.5 ملم. المستشعرات مقياس التسارع، مستشعر مغناطيسي أرضي، جيروسكوب، مستشعر الضوء، مستشعر التقارب. نظام تحديد المواقع العالمي GPS GPS، وأنظمة الملاحة جلوناس GLONASS، وجاليليو Galileo (الروسي)، وبيدو BeiDou (الصيني)، نظام QZSS. *قد تختلف إمكانية توفر أنظمة الملاحة GNSS حسب السوق. قد تكون تغطية Galileo و BeiDou محدودة. وقد لا يكون BeiDou متاحاً في أسواق معينة. المتانة والقدرة على التحمل معيار IP68، شهادة MIL-STD-810H، كورنينج جوريلا جلاس فيكتوس+. *تصنيف IP68: مقاوم للماء حتى عمق يصل إلى ١.5 متر من الماء العذب لمدة 30 دقيقة، بحسب شروط اختبار الغمر. يُنصح بتجفيف الجهاز بعد البلل. لا يُنصح باستخدامه على الشاطئ أو حمام السباحة. **معيار MIL-STD-810H: تم الاختبار في ظل ظروف بيئية محددة بما في ذلك الارتفاع، والرطوبة، والغمر، وضباب الملح، والغبار، والاهتزاز، والسقوط، وما إلى ذلك. معيار MIL-STD 810H هو شكل قياسي للاختبارات صممه الجيش الأمريكي من أجل تقييم حدود الجهاز على نحو دقيق. قد يختلف الاستخدام في العالم الحقيقي حسب الظروف البيئية المحددة المستخدمة في الاختبار. تجدر الإشارة إلى أن الظروف شديدة القسوة غير مضمونة، كما تختلف مواصفات الاختبار حسب الجهاز. الصوت دولبي أتموس Dolby Atmos® الأمان سامسونج نوكس مع سامسونج نوكس فولت Samsung Knox Vault المصادقة البيومترية تقنية التعرف على الوجه مفتاح الاستخدام المتكرر *التخصيص عبر مفتاح Xcover *قد يختلف دعم تعيين المفاتيح باختلاف التطبيق. قد تقتصر مفاتيح الاستخدام المتكرر على تحديد الوظائف.

* قد تختلف المواصفات حسب السوق.

* جميع الوظائف والميزات والمواصفات ومعلومات المنتج الأخرى الواردة في هذا المستند، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المزايا والتصميم والتسعير والمكونات والأداء والتوفر وإمكانيات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

Galaxy Tab Active5 الشاشة* حجم 8.0 بوصة، نسبة العرض إلى الارتفاع 16:10، دقة WUXGA، شاشة TFT، معدل تحديث العرض يصل إلى 120Hz، تعمل باللمس*** * تم القياس بشكل قطري كمستطيل كامل دون مراعاة الزوايا الدائرية. لذلك تكون مساحة العرض الفعلية أقل بسبب الزوايا الدائرية وفتحة الكاميرا. ** يختلف معدل تحديث العرض حسب التطبيق المستخدم، حيث قد لا تدعم بعض التطبيقات معدل تحديث 120 هرتز. يدعم معدل التحديث التكيفي ما يصل إلى 120 هرتز، لضبط الأداء السلس للشاشة تلقائياً بحسب الحاجة، أما معدل التحديث القياسي فيدعم ما يصل إلى 120 هرتز. **بحسب نتائج المختبرات الداخلية، تزيد حساسية اللمس هذه من الاستجابة للقفازات الجلدية التي يقل سمكها عن 2 مم. وقد تختلف استجابة اللمس حسب مادة الصنع للقفازات وسمكها بالإضافة إلى الظروف البيئية الأخرى. يمكن استخدام هذه الأجهزة في البيئات الرطبة، ولكن دون الغمر الكامل بالماء، حيث لا يدعم الجهاز اللمس تحت الماء. نظام التشغيل أندرويد 14 الأبعاد 126.8 × 213.8 × 10.1 ملم (433 جرام*) *قد يختلف الوزن حسب السوق الكاميرا الأساسية (الخلفية) 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة واسعة 1.9F، مزودة بفلاش الأمامية 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.2 الذاكرة والتخزين* 6 جيجابايت رام + 128 جيجابايت/ 8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت، سعة تخزين بطاقة microSD تصل حتى 1 تيرابايت** * قد تختلف مساحة التخزين الفعلية بحسب البرامج المثبتة مسبقاً وحسب السوق، بالإضافة إلى حجم الملفات وتنسيقها. ** تُباع بطاقة MicroSD بشكل منفصل. المعالج معالج ثماني النواة 5 نانومتر البطارية*** بطارية قابلة للاستبدال**، 5050 ملي أمبير (نموذجية)* *تم قياس القيمة النموذجية في ظروف معملية لدى أطراف خارجية. والقيمة النموذجية هي متوسط القيمة التقديرية التي تأخذ في الاعتبار حدوث انحراف في سعة البطارية فيما بين العينات التي خضعت للاختبار وفقاً لمعيار IEC 61960. وتبلغ سعة البطارية المقدَّرة (كحد أدنى) 4900 ملي أمبير في الساعة. وقد يختلف عمر البطارية الفعلي باختلاف بيئة الشبكة وأنماط الاستخدام وغيرهما من العوامل الأخرى. ** تُباع البطارية الإضافية القابلة للاستبدال ومنصة شحن POGO بصورة منفصلة. في حالة البطاريات الإضافية القابلة للاستبدال، فإن المنتجات المعتمدة من Samsung فقط هي التي تكون متوافقة للاستخدام. الاتصال يدعم تقنيتي الجيل الخامس 5G* وتقنية **LTE (الجيل الرابع 4G). يدعم تقنيات واي فاي الست Wi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax)، كما يدعم واي فاي دايركت. يدعم بلوتوث Bluetooth® v5.3 والاتصال قريب المدى NFC. * خدمات الجيل الخامس مدعومة فقط في المواقع التي تدعم شبكة 5G وتتطلب اتصال 5G الأمثل. قد تختلف السرعة الفعلية حسب السوق وشركة الاتصالات ومقدم المحتوى وبيئة المستخدم. **يختلف توفر إصدار اتصال LTE حسب السوق أو شركة الاتصالات. قد تختلف السرعة الفعلية حسب السوق وشركة الاتصالات ومقدم المحتوى وبيئة المستخدم. بطاقة SIM بطاقة SIM مزدوجة (SIM + بطاقة SIM مدمجة*) *يختلف توفر بطاقة SIM المدمجة حسب السوق. المنافذ منفذ USB 2.0 من النوع C، منفذ لوصلة POGO، منفذ سماعات أذن 3.5 ملم. المستشعرات مقياس التسارع، مستشعر بصمة الإصبع، مستشعر مغناطيسي أرضي، جيروسكوب، مستشعر الضوء، مستشعر التقارب، مستشعر المجال المغناطيسي Hall. نظام تحديد المواقع العالمي GPS GPS، نظام الملاحة جلوناس GLONASS، نظام الملاحة جاليليو Galileo (الروسي)، نظام الملاحة بيدو BeiDou (الصيني)، نظام QZSS. *قد تختلف إمكانية توفر أنظمة الملاحة GNSS حسب السوق. قد تكون تغطية Galileo و BeiDou محدودة. وقد لا يكون BeiDou وQZSS متاحين في أسواق معينة. المتانة والقدرة على التحمل معيار IP68، شهادة MIL-STD-810H، كورنينج جوريلا جلاس 5 *تصنيف IP68: مقاوم للماء حتى عمق يصل إلى 1.5 متر من الماء العذب لمدة 30 دقيقة، بحسب شروط اختبار الغمر. يُنصح بتجفيف الجهاز بعد البلل. لا يُنصح باستخدامه على الشاطئ أو حمام السباحة. **معيار MIL-STD-810H: تم الاختبار في ظل ظروف بيئية محددة بما في ذلك الارتفاع، والرطوبة، والغمر، وضباب الملح، والغبار، والاهتزاز، والسقوط، وما إلى ذلك. معيار MIL-STD 810H هو شكل قياسي للاختبارات صممه الجيش الأمريكي من أجل تقييم حدود الجهاز على نحو دقيق. قد يختلف الاستخدام في العالم الحقيقي حسب الظروف البيئية المحددة المستخدمة في الاختبار. تجدر الإشارة إلى أن الظروف شديدة القسوة غير مضمونة، كما تختلف مواصفات الاختبار حسب الجهاز. الصوت دولبي أتموس Dolby Atmos® القلم قلم S Pen (IP68*, Inbox) *تصنيف IP68: مقاوم للماء حتى عمق يصل إلى 1.5 متر من الماء العذب لمدة 30 دقيقة، بحسب شروط اختبار الغمر. يُنصح بتجفيف الجهاز بعد البلل. لا يُنصح باستخدامه على الشاطئ أو حمام السباحة. تجدر الإشارة إلى أن مقاومة الماء والغبار لقلم S Pen ليست دائمة وقد تتضاءل بمرور الوقت بسبب التآكل العادي. قم بإزالة أي ماء زائد من القلم بقطعة قماش جافة أو منشفة قبل استخدامه أو توصيله بالجهاز اللوحي. الأمان سامسونج نوكس مع سامسونج نوكس فولت Samsung Knox Vault المصادقة البيومترية تقنية التعرف على الوجه، بصمة الإصبع مفتاح الاستخدام المتكرر التخصيص عبر مفتاحActive * *قد يختلف دعم تعيين المفاتيح باختلاف التطبيق. قد تقتصر مفاتيح الاستخدام المتكرر على تحديد الوظائف.

* قد تختلف المواصفات حسب السوق.

* جميع الوظائف والميزات والمواصفات ومعلومات المنتج الأخرى الواردة في هذا المستند، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المزايا والتصميم والتسعير والمكونات والأداء والتوفر وإمكانيات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

[1] المصدر: تقييم البائعين الصادر عن IDC Marketscape حول مبيعات الأجهزة المحمولة المتينة حول العالم لعام 2023 (Doc# US50689523، يونيو 2023)

[2] تتميز أجهزة Galaxy XCover7 وTab Active5وأجهزة Tab Active5 مع قلم Pen المدمج بأنها مقاومة للماء والغبار بتصنيف IP68، وذلك بناءً على ظروف الاختبار بالغمر لعمق يصل إلى 1.5 متر من المياه العذبة لمدة تصل إلى 30 دقيقة. تنظف بقايا الماء/يجفف بعد تعرضه للماء. لا يُنصح باستخدامه على الشاطئ أو حمام السباحة. مقاومة الماء والغبار لقلم S Pen ليست دائمة وقد تتضاءل بمرور الوقت بسبب التآكل العادي. قم بإزالة أي ماء زائد من قلم S Pen بقطعة قماش جافة أو منشفة قبل استخدامه أو توصيله بالجهاز اللوحي.

[3] MIL-STشهادة MIL-STD-810H: تم الاختبار في ظل ظروف بيئية محددة بما في ذلك الارتفاع والرطوبة والغمر والضباب والغبار والاهتزاز والسقوط وما إلى ذلك. MIL-STD-810H هو نموذج موحد للاختبار صممه الجيش الأمريكي لتقييم الجهاز بدقة محددات. قد يختلف الاستخدام في حسب الظروف البيئية المحددة المستخدمة في الاختبار. الظروف القاسية غير مضمونة. تختلف مواصفات الاختبار حسب الجهاز.

[4] بناءً على نتائج الاختبارات الداخلية. تم تصميم Galaxy XCover7 ليكون مقاوماً للصدمات عند السقوط من ارتفاع يصل إلى 1.5 متر على الأسطح الفولاذية، وتم تصميم Galaxy Tab Active5 ليكون مقاوماً للصدمات عند السقوط من ارتفاع يصل إلى 1.8 متر على الأسطح المصنوعة من الخشب.

[5]تزيد حساسية اللمس من الاستجابة للقفازات الجلدية التي يقل سمكها عن 2 مم أو أقل، بناءً على نتائج الاختبارات الداخلية. يمكن استخدام الأجهزة في البيئات الرطبة، دون أن تكون مغمورة بالكامل تحت الماء. اللمس تحت الماء غير متوفر. قد تختلف استجابة اللمس حسب مادة القفازات وسمكها بالإضافة إلى الظروف البيئية الأخرى.

[6] بناءً على نتائج الاختبارات الداخلية. تم اختباره للتأكد من خلوه من المطهرات بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإيثانول السائل وقطن الإيثانول ومبيض الكلور.

[7] يتطلب الاتصال الأمثل. قد يختلف التوفر والسرعات الفعلية لشبكة 5G وشبكة Wi-Fi وفقاً للسوق وشركة الاتصالات ومزود المحتوى واتصال الخادم وبيئة المستخدم. تحقق مع الناقل المحلي أو مزود الخدمة لمعرفة مدى توفر الاتصال والتفاصيل.