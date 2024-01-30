لأول مرة في العراق.. أربيل تستثمر الذكاء الاصطناعي بمجال العقارات

2024-01-30 18:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ندوة هي الأولى من نوعها على مستوى العراق لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع العقارات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن ما تميزت به الندوة هو إدخال الذكاء الاصطناعي في مجال العقارات لأول مرة في العراق عموماً وفي إقليم كوردستان.

بدوره أوضح المشرف على المشروع محمد فاتح، لوكالة شفق نيوز، "قمنا بإدخال هذه الفكرة للعراق لأول مرة استناداً إلى الطاقات الشبابية التي نريد استغلالها في هذا المجال، إذ أن الذكاء الاصطناعي يتيح الفرحة لاختصار الوقت بشكل كبير، وهذه التقنيات تمكننا من الحصول على الخدمات التي تستغرق أسابيع وشهوراً، خلال ساعات".

وأضاف، أن "الذكاء الاصطناعي يفيد في التصاميم من ناحية الزبائن كما يخدم الدولة في جانب إنشاء المنشآت الضخمة".