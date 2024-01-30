2024-01-30 18:43:14 - المصدر: سامسونج

بغداد، العراق، ٣٠ يناير 2024: تعتزم شركة سامسونج للإلكترونيّات، بالتعاون مع سامسونج Mideson للمعدات الطبيّة، إحدى الشركات التابعة لها؛ الكشف عن أحدث معداتها الطبيّة وتقنيات التشخيص القائمة على الذكاء الاصطناعي، خلال مشاركتها في "معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024"، الذي تنطلق أعماله خلال الفترة من 29 يناير حتى 1 فبراير 2024 في دبي.

ومن المقرّر أن تقدّم سامسونج Mideson مجموعتها الواسعة من أجهزة التشخيص التي تستخدم التصوير بالموجات فوق الصوتيّة، والمصمّمة لخدمة كافة التخصّصات الطبيّة، مثل التوليد والطبّ النسائي، وطبّ الأشعة، وأمراض الجهاز العضلي والهيكلي. علاوة على ذلك، ستتاح للزوار فرصة الاطلاع على أنظمة التصوير الشعاعي الرقميّة التي توفّرها سامسونج للإلكترونيات، والمحسّنة بشكل كبير من حيث سهولة الاستخدام من خلال دمج أحدث تقنيات الكاميرا وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

كما سيتمكّن زوّار المعرض من استكشاف أحدث أجهزة التشخيص بالموجات فوق الصوتيّة في المنطقة المخصّصة لها، بما في ذلك جهاز HERA W10 Elite لأمراض النساء والتوليد، وجهاز RS85 Prestige المصمم لطبّ الأشعة. فيما سيتمّ الكشف عن حلول مبتكرة تقدّم لأول مرة في المعرض، وهي SonoSync™، المخصص لمشاركة صور الموجات فوق الصوتيّة في الوقت الفعلي بهدف تسهيل الاستشارات والتدريب عن بُعد، ونظام "S-Hub"، الذي يعمل كمنصّة مركزيّة لإدارة أنظمة الموجات فوق الصوتيّة إلى جانب كونه يشكّل حلاً تقنياً لإدارة موارد المستشفى المختلفة، وذلك لأول مرة من خلال المعرض.

وتتميّز أجهزة HERS W10 Elite و RS85 Prestigeبشاشات OLED مقاس 27 بوصة، بهدف الحفاظ على جودة الصور بزوايا مشاهدة مختلفة مقارنة بشاشات LCD، كما تُتيح شاشة OLED إمكانيّة تنويع خصائص الصورة باستخدام الموجات فوق الصوتيّة من خلال توفير خلفيّة سوداء. في حين تمّ تزويد جهاز HERA W10 Elite بمسبار EV2-12، القادر على توفير دقة فائقة بفضل محوّل الطاقة من نوع النطاق الترددي العريض.

وفيما يتعلّق بأجهزة التشخيص القائمة على الذكاء الاصطناعي؛ ستكشف سامسونج Mideson عن العديد من التقنيات ذات الصلة، بما في ذلك NerveTrack™؛ وهي ميّزة تستخدم تقنية التعلّم العميق بهدف تحديد وعرض موقع الأعصاب في الوقت الفعلي بالتزامن مع التصوير بالموجات فوق الصوتيّة. وتقنية HeartAssist™ المبتكرة، لتصنيف صور الموجات فوق الصوتية تلقائيًا إلى طرق عرض القياس اللازمة لتشخيص قلب الجنين وتوفير النتائج المرتبطة بذلك. وتقنية UterineAssist™ لمساعدة متخصصي الرعاية الصحية في اكتشاف وتحليل تشوهات الرحم.

وفي منطقة "التصوير الشعاعي الرقمي"، ستقدم سامسونج أحدث ابتكاراتها، بما في ذلك GM85 (AccE GM85)، وهو جهاز أشعة سينية متنقّل صغير الحجم وخفيف الوزن، ومجهز ببطارية عالية الأداء. بالإضافة إلى GC85A (AccE GC85A)، الذي يمثل جهازًا ثابتًا للأشعة السينية يعمل على تحسين مراقبة المريض وإجراءات الأشعة السينية من خلال دمج الكاميرا المتطورة من سامسونج، مما يوفر راحة والسهولة في الاستخدام.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض كاشف أشعة سينية رقمي جديد خالٍ من الزجاج، وهو أخف بنسبة 27% من سابقه، والمصمم لتعزيز تجربة المستخدم، والذي يُمكن للزوّار الاطلاع على مزاياه الاستثنائيّة خلال المعرض.

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