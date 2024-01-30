تحرك حكومي للحد من الانبعاثات وتقليل استخدام الوقود الأحفوري

2024-01-30 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكد المتحدث الرسمي باسم المبادرة الوطنية لدعم الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات أحمد موسى العبادي، اليوم الثلاثاء، اهتمام الحكومة الكبير بالمبادرة الوطنية لدعم الطاقة المتجددة، فيما أشار إلى التحرك لتأسيس ظاهرة للحد من الانبعاثات وتقليل استخدام الوقود الأحفوري.وقال العبادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتأسيس شركة وطنية معنية بقبض سندات الكاربون وتسمية ناطق رسمي للتغيرات المناخية والبيئية ومشاركة وفود ذات مستوى عال في المؤتمرات العالمية المعنية بالمناخ"، مبيناً أن "المبادرة حققت بذلك جزء من أهدافها ولديها خطط واستراتيجيات للانتقال الى الطاقات المتجددة".وأضاف العبادي، "عملنا في عدد من المباني الحكومية على تأسيس ظاهرة تنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات وتقليل استخدام الوقود الأحفوري واستثمار الغاز المصاحب"، لافتاً إلى أن "هذه الفعاليات تقوم بها المبادرة التي بدأت تتسع لتشمل دوائر ومؤسسات الدول كافة وشملت كذلك الفرق الساندة حيث وصلت إلى الجامعات ومنظمات المجتمع المدني".