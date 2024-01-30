كوريا تتجاوز السعودية وتتأهل الى ربع نهائي آسيا

2024-01-30 19:00:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

فاز المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم، على نظيره السعودي بركلات الترجيح مساء اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024) في دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر.

وتقدمت السعودية بهدف لغاية الرمق الأخير من المباراة حيث أدركت كوريا التعادل بهدف قاتل ليذهبا الى الشوطين الإضافيين اللذان انتهيا بذات النتيجة (1-1) ليحتكما الى ركلات الترجيح التي أبتسمت لكوريا.

وبهذا الفوز فقد تأهلت كوريا الى دور الربع النهائي وستواجه أستراليا في هذا الدور يوم الجمعة المقبل الثاني من شباط.