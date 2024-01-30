رشيد والعامري يبحثان ملف خروج قوات التحالف الدولي من العراق

2024-01-30 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس تحالف نبني هادي العامري، اليوم الثلاثاء، ملف خروج قوات التحالف الدولي من العراق.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تحالف نبني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "استقبل رئيس تحالف نبني هادي العامري في مكتبه ببغداد اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد".وبين أنه "ناقش الجانبان آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة في البلاد والمرحلة الراهنة، كما بحثا تطورات الحوار مع التحالف الدولي لخروج قواته من العراق".