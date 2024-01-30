السعودية تودع بطولة آسيا بركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية

2024-01-30 20:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعخسر المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 عقب التعادل 1-1 بالوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية، ضمن ثمن نهائي كأس آسيا قطر 2023.وبادر المنتخب السعودي بالتسجيل أمام كوريا الجنوبية عن طريق البديل عبدالله رديف بالدقيقة 46، قبل أن يعدل النتيجة لكوريا تشو جو سونج بالدقيقة 90+9.ونجح المنتخب الكوري في المرور للدور ربع النهائي على حساب السعودية وضرب موعدا مع أستراليا.