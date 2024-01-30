وزير الزراعة يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من أربعة محاصيل وتصدير الفائض منها

2024-01-30 20:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير الزراعة عباس المالكي، تحقيق الاكتفاء الذاتي من أربعة محاصيل وتصدير الفائض منها.وقال المالكي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "القطاع الزراعي يشغل أكثر من 40 بالمئة من الأيدي العاملة"، مؤكدا أن "الأمن الغذائي واحد من أولى الأوليات للوزارة".وأضاف، أن "جميع خططنا تدعم تأمين محصول الحنطة الستراتيجي"، مؤكداً "تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة بـ 5 ملايين و200 الف طن في العام 2023".وتابع، "نتوقع وصول محصول الحنطة لهذا الموسم إلى 6 ملايين طن نتيجة دعم الفلاحين"، مبينا أن "انخفاض سعر الطحين في الاسواق المحلية من 50 الف الى 21 الف دينار".واكد ان "استلام جميع الفلاحين لمستحقاتهم المالية خلال ايام من التسويق"، لافتا الى أن "هناك فائض كبير من الحنطة في مخازن وزارة التجارة".وتابع: "حققنا الاكتفاء الذاتي من محصول البطاطا وصدرنا كميات كبيرة الى اغلب دول الخليج العربي، كذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الطماطم، وأيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي من التمور وتصدير الفائض منه الى دول الجوار"، منوها بان "زراعة النخيل النسيجي اسهم بتطوير قطاع التمور بشكل كبير".