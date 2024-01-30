الدفاع الأمريكية ترد على تعليق كتائب حزب الله للعمليات ضد قواتها

2024-01-30 20:30:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

علقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، على تعليق كتائب حزب الله للعمليات ضد قواتها، فيما توعدت بالرد على منفذي الهجوم في الأردن.

وقالت الوزارة في تصريح نقلته "الجزيرة"، "رأينا التقارير حول إعلان كتائب (حزب الله) في العراق وقف هجماتها، لكن الأفعال أبلغ من الكلمات".

وأشارت الى "ارتفاع عدد الإصابات جراء الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن إلى أكثر من 40 إحداها حرجة".

وأعربت عن ثقتها من أن "فصائل مسلحة تدعمها إيران" هي التي شنت الهجوم على القوات الامريكية في الأردن.

وأكدت انها "سوف ترد على هجوم الأردن في الزمان والمكان اللذين تختارهما".

وكانت كتائب حزب الله في العراق، أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، عن تعليق العمليات ضد القوات الامريكية "لعدم احراج" الحكومة العراقية.