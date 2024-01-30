2024-01-30 22:30:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - إيران

كشفت مصادر إيرانية مطلعة، اليوم الأربعاء (31 كانون الثاني 2024)، عن تفاصيل وقف العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية التي أعلنت عنها كتائب حزب الله بالعراق.

وقالت المصادر لـ "بغداد اليوم"، التي رفضت الكشف عن هويتها، إن "تعليق حزب الله العراق عملياته العسكرية ضد القوات الأمريكية جاء في ظل وجود تقدم في المفاوضات السرية الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة".

المصادر أفصحت أن "هناك اتفاقا مرتقبا لوقف إطلاق النار في غزة وإذا تحقق هذا الاتفاق فسوف تستمر الهدنة في العراق بشأن تعليق العمليات ضد الوجود الأمريكي لفتح المجال للمفاوضات بين حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والولايات المتحدة بشأن الوصول إلى جدولة لإنسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من العراق".

وأضافت إنه "إذا لم يتحقق وقف إطلاق النار في غزة فسوف تستأنف فصائل المقاومة الإسلامية في العراق عمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية".

وبحسب المصادر فإن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إسماعيل قاآني زار الاحد الماضي بغداد والتقى برئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمدة أربع ساعات.

ولم تكشف المصادر طبيعة هذا اللقاء وفحوى المفاوضات التي جرت بين الجنرال قاآني والسوداني، مكتفية بالقول إن "اللقاء حصل بين الطرفين".

وكان الأمين العام لكتائب حزب الله العراق أعلن مساء الثلاثاء، عن تعليق العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية دفعا لإحراج الحكومة العراقية، مضيفاً "سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى".



