2024-01-30 23:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف مدرب المنتخب السعودي روبرتو مانشيني سبب خروجه من الملعب قبل انتهاء ركلات الترجيح مع كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس آسيا.وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة السعودية وكوريا الجنوبية والتي حُسمت بخسارة الفريق الأخضر بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء 1-1: "لم أتعمد الخروج من الملعب قبل انتهاء الركلات".وأضاف: "اعتقدت أن ركلات الترجيح انتهت. أعتذر عن مغادرتي قبل انتهاء المباراة بشكل كامل".وتابع قائلا: "لم يكن سلوكي دليلا على عدم احترام أي شخص، وأشكر اللاعبين على أدائهم".