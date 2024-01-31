الشباب السعودي يعلن ضم راكيتيتش

2024-01-31 04:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن الشباب السعودي ضم الكرواتي إيفان راكيتيتش في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، بعد رحيله عن إشبيلية.ونشر الشباب مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، للإعلان عن صفقة راكيتيتش، صاحب الـ35 عامًا.واستعرض الشباب في مقطع الفيديو الأنباء غير الحقيقية التي تداولها الصحفيون عن ميركاتو الفريق على مدار الأيام الماضية، قبل الإعلان عن ضم النجم الكرواتيوكشف الشباب أن راكيتيتش سيرتدي القميص رقم 30.وأعلن نادي الشباب أن اللاعب الكرواتي وقع عقدًا مع النادي لمدة موسم ونصف الموسم.وسيكون راكيتيتش بديلًا للأرجنتيني إيفر بانيجا، الذي رحل هذا الشتاء.وكان إشبيلية أعلن في وقت سابق من اليوم رحيل راكتيتش، بعد قضاء فترتين مع الفريق الأندلسي.