باريس يحدد خطة الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوي

2024-01-31 05:12:02 - المصدر: واع

متابعة – واعاستقر نادي باريس سان جيرمان على الملامح النهائية لخطة الصفقات الجديدة قبل يومين من إغلاق باب الانتقالات الشتوية.وأكدت شبكة "فرانس إنفو" الإذاعية أن بي إس جي بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي لن يتعاقد مع لاعبين جدد مكتفيا بالصفقات التي أبرمها هذا الشهر.وكان النادي الباريسي تعاقد مع لوكاس بيرالدو مدافع ساو باولو البرازيلي، وجابرييل موسكاردو لاعب وسط كورينثيانز.لكن بي إس جي أعار موسكاردو مجددا إلى ناديه الحالي حتى 30 حزيران المقبل.وعلى مستوى الراحلين، يسابق مسؤولو باريس سان جيرمان الزمن للتخلص من الثنائي هوجو إيكيتيكي وليفن كورزاوا.وأوضحت فرانس إنفو أن بطل الدوري الفرنسي يركز جهوده بشكل أكبر على إعارة إيكيتيكي وليس بيعه بشكل نهائي.وكان لاعب الوسط الإيطالي الشاب شير ندور قد غادر باريس سان جيرمان وانتقل إلى سبورتنج براجا البرتغالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.