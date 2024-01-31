العثور على طفل حديث الولادة موضوع داخل كيس للنفايات شرقي بغداد

2024-01-31 05:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بالعثور على طفل داخل كيس للنفايات في احدى مناطق شرقي العاصمة بغداد، مبينا أن هذا الطفل كان قد فارق الحياة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت عن رمي طفل حديث الولادة مرمي في الشارع الخدمي ضمن منطقة الامين شرقي بغداد.

وأضاف أنه تم الانتقال الى المكان وتبين رمي طفل متوفى حديث الولادة موضوع داخل كيس للنفايات، مشيرا الى أنه تم رفع الجثة في حين شرعت القوات الامنية بمتابعة كاميرات المراقبة للتواصل الى الفاعلين.