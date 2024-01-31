اعتقال تاجر مخدرات إيراني "خطير" جنوبي العراق

2024-01-31 05:48:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الأربعاء، باعتقال تاجر مخدرات "خطير" يحمل الجنسية الإيرانية وسط محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية تابعة لمكافحة المخدرات في البصرة، تمكنت وبكمين محكم من الإطاحة بتاجر مخدرات خطير إيراني الجنسية في منطقة الجمهورية وسط المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "تاجر المخدرات عُثرت بحوزته على نصف الكيلوغرام من مادة الحشيشة، حيث تم نقله لمركز احتجاز خاص، بعد مصادرة المادة المخدرة التي كانت بحوزته".