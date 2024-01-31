المالية تنظم حملة إغاثية لسكان غزة

2024-01-31 06:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، تنظيم حملة إغاثية تضامنية مع المرأة الفلسطينية في قطاع غزة انسجاما مع توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما أشارت إلى أن الحملة تضمنت إرسال شحنة من المساعدات الغذائية والطبية والعينية.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قسم تمكين المرأة في وزارة المالية، نظم حملة إغاثية تضامنية مع المرأة الفلسطينية في قطاع غزة".وأضاف، أن "الحملة تضمنت إرسال شحنة من المساعدات الغذائية والطبية والعينية ذات المنتوج الوطني، في بادرة تعد امتدادا لموقف العراق التأريخي والراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية ماديا وإنسانيا".وأشار إلى، أن "الوزارة وجهت في وقت سابق إطلاق مبادرة لجمع التبرعات شملت كافة دوائر ومصارف وهيئات وشركات الوزارة، والتي بدورها لاقت استجابة سريعة في تقديم مختلف الاحتياجات".ويذكر أن انبثاق المبادرة تأتي في إطار توصيات الفريق الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمتزامن مع فعاليات إعلان بغداد عاصمة المرأة العربية.