النقل تعلن افتتاح المحور الثاني للنقل العام في بغداد

2024-01-31 06:18:01 - المصدر: واع

بغداد- واع- كرار خليلأعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأربعاء، افتتاح المحور الثاني للنقل العام في العاصمة بغداد، مؤكدا وجود مساع جادة لافتتاح جميع محاور النقل الجماعي في عموم العاصمة بغداد وبقية المحافظات بالتتابع.وقال السعداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم افتتاح المحور الثاني للنقل العام في بغداد، من خلال تفعيل أحد خطوط النقل الجماعي الذي يحمل الرقم 61 سابقا".وأضاف، أن "المحور يبدأ من ساحة الميدان ثم الرصافي ثم جسر الشهداء ثم منطقة العلاوي وبعدها إلى الزوراء والنسور وتقاطع المنصور، ثم يليها نفق الشرطة والعامرية وشارع العمل الشعبي".وأشار إلى، أن "هذا الخط مهم جدا وكبير ويساعد أهالي بغداد من شريحة الدخل المحدود، كونه يمر بالعديد من المناطق والكليات والمعاهد والمولات والأسواق التجارية، ومن شأنه أن يخفف الزحامات المرورية، ويقلل من الانبعاثات المضرة للبيئة".وأكد السعداوي، "العزم على افتتاح جميع محاور النقل الجماعي في عموم العاصمة بغداد وبقية المحافظات، وتفعيل الطرق والخطوط البالغ عددها 72 خطا في العاصمة بالتتابع".