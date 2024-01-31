في البصرة وبغداد .. اعتقال تاجر إيراني "خطير" وتفكيك شبكة كبيرة للمخدرات

2024-01-31 06:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الأربعاء، باعتقال تاجر مخدرات "خطير" يحمل الجنسية الإيرانية وسط محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية تابعة لمكافحة المخدرات في البصرة، تمكنت وبكمين محكم من الإطاحة بتاجر مخدرات خطير إيراني الجنسية في منطقة الجمهورية وسط المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "تاجر المخدرات عُثرت بحوزته على نصف الكيلوغرام من مادة الحشيشة، حيث تم نقله لمركز احتجاز خاص، بعد مصادرة المادة المخدرة التي كانت بحوزته".

في غضون ذلك أفادت المديرية العامة لشؤون المخدرات في بيان اليوم، إنه بعمليتين نوعيتين تمكنت من خلالهما قوة من مديرية شؤون مخدرات بغداد الكرخ من تفكيك شبكة خاصة بالمتاجرة بالمخدرات تتكون من عشرة متهمين وإلقاء القبض عليهم بالكامل.

ونوه البيان إلى ضبط بحوزتهم (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة وأسلحة ومواد جرمية اخرى في محافظة بغداد جانب الكرخ .

وفي ذات السياق ذكرت المديرية تم إلقاء القبض على متاجر بالمخدرات من خلال قوة من ابطال مديرية شؤون مخدرات ميسان بالجرم المشهود متلبس وبحوزته (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في محافظة ميسان .