تفكيك شبكة خاصة بالمتاجرة بالمخدرات تتكون من 10 متهمين في بغداد

2024-01-31 06:24:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

حربنا ضد المخدرات مستمرة

بعمليتين نوعيتين تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة من ابطال مديرية شؤون مخدرات بغداد الكرخ من تفكيك شبكة خاصة بالمتاجرة بالمخدرات تتكون من عشرة متهمين وإلقاء القبض عليهم بالكامل وضبط بحوزتهم (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة وأسلحة ومواد جرمية اخرى في محافظة بغداد جانب الكرخ .

وفي ذات السياق تم إلقاء القبض على متاجر بالمخدرات من خلال قوة من ابطال مديرية شؤون مخدرات ميسان بالجرم المشهود متلبس وبحوزته (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في محافظة ميسان .



