الثالثة خلال ساعات.. انتحار طالب جامعي ومنتسب أمني في بغداد

2024-01-31 06:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بانتحار طالب جامعي ومنتسب أمني، بحادثين منفصلين في العاصمة بغداد، في حالة هي الثالثة من نوعها خلال ساعات.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "طالباً جامعياً تولد 2003، أقدم صباح اليوم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل داره ضمن منطقة حي البتول شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، أن حسب إدعاء ذوي الضحية فإنه كان يعاني من حالة نفسية.

وفي حادث آخر، أقدم منتسب تولد 1980 يعمل في وحدة حماية المنشآت داخل مقر وزارة الشباب والرياضة ضمن منطقة شارع فلسطين، على الانتحار باسلوب إطلاق النار على نفسه داخل مقر وحدة حماية الوزارة، وفق المصدر.

وحسب المعلومات، التي تحصل عليها المصدر، فإن "الضحية كان يعاني من مشكلات عائلية".

وقبل ذلك، أقدم شاب على الانتحار بإسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن منطقة الامين شرقي العاصمة، ولم تعرف أسباب الانتحار، فيما تجري الأجهزة الأمنية التحقيقات اللازمة.