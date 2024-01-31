وطني السيدات يواصل استعداداته في معسكر باريس

2024-01-31 06:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

يواصل منتخبنا الوطني النسوي لكرة القدم، تحضيراته ضمن معسكره التدريبي في مجمع (كلير فونتين) شمالي العاصمة الفرنسية باريس، استعداداً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا التي تستضيفها السعودية الشهر المقبل.

ويأتي هذا المعسكر ضمن برنامج بروتوكول التعاون بين الاتحاد العراقي لكرة القدم وســفارة جمهورية فرنسا في بغداد، إذ يشمل إقامة معسكرات تدريبية للمنتخبات النسوية من أجل الارتقاء بمستويات الملاكات الفنية واللاعبات، ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوع واحد، ويتضمن وحدتين تدريبيتين يومياً، على أن يعود بعدها إلى بغداد، قبل أن يدخل معسكراً تدريبياً خارجيــاً آخر يشمل خوض عدد من المباريات التجريبية الهدف منها الوقوف على جاهزية اللاعبات للمسابقة الرسمية التي ستنطلق في الـ 19 من شباط، بمشاركة 8 دول هي لبنان والأردن وفلسطين وسوريا وغوام والنيبال إضافة إلى السعودية مستضيفة البطولة، فضلاً عن العراق.