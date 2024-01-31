2024-01-31 07:36:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاربعاء (31 كانون الثاني 2024)، ارتفاعاً في اسواق بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم": أن "محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153750 ديناراً عراقياً".

واضاف، ان "أسعار الشراء بلغت 151750 ديناراً لكل 100 دولار".

ومنذ أكثر من عام وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية