بسبب "اللسان الأزرق".. الصين تحظر استيراد الحيوانات المجترة من العراق

2024-01-31 07:36:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حظرت الإدارة العامة للجمارك الصينية، الاستيراد المباشر وغير المباشر للحيوانات المجترة ومنتجاتها من العراق بسبب تفشي مرض "اللسان الأزرق".

وتأتي هذه الخطوة، في أعقاب تقرير من العراق إلى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن اكتشاف تفشي المرض في قطعان الأغنام، بحسب بيان الجمارك الصينية بتاريخ 26 يناير الجاري.

كما حظرت الصين مثل هذه الواردات من بلجيكا وهولندا بعد تفشي الفيروس الذي يسبب الحمى وتقرحات الفم وفي بعض الحالات يحول لسان الحيوان إلى اللون الأزرق. يمكن أن يشكل هذا المرض خطرا كبيرا على الأغنام والأبقار.

وعن هذا الفيروس كتب "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية" في المغرب، أن الحمى الرشحية عند الغنم أو "اللسان الأزرق" تعتبر غير معدية ويسببها فيروس، حيت تم إحصاء أكتر من 24 عثرة فيروسية. ويصيب هذا المرض على الخصوص الأغنام، الماعز، الأبقار، الجمال والمجترات البرية. وعلى العموم فإن العلامات السريرية لهذا المرض تظهر فقط عند الأغنام.

ويعتبر البعوض أحد مسببات انتقال العدوى بين المجترات.

المصدر: روسيا اليوم



