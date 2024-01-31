2024-01-31 07:54:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال النائب ياسر اسكندر، اليوم الاربعاء (31 كانون الثاني 2024)، إن الاطار التنسيقي ماضٍ في قرار الفيتو ضد التجديد للمحافظين رغم خطورته وتداعياته السياسية.

وأوضج اسكندر لـ"بغداد اليوم"، أن "كل القراءات تشير الى ان تشكيل الحكومات المحلية لن يكون يسيرا بل معقد ويحمل تؤترات خاصة مع وجود فيتو داخل الاطار التنسيقي يدفع باتجاه عدم التجديد لاي محافظ رغم النتائج الكبيرة لهم في محافظات واسط وكربلاء والبصرة".

واضاف، أن "عدم التجديد يعني الدخول في تؤترات وربما اهتزازات في محافظات واسط والبصرة وكربلاء رغم ان الانتخابات بشكل عام لم تكن بالمستوى المطلوب من ناحية المشاركة لكن يجب احترام ارادة الناخب ودعم بوصلة خياراته خاصة وان المناطق الشيعية هي الاكثر تضررا من الازمات السياسية على مدار 20 سنة والادلة كثيرة ابرزها الفقر ونقص الخدمات قياسا بالمناطق الاخرى".

واشار الى ان "جزءًا من تدهور اوضاع المحافظات هي المجالس السابقة ونأمل ان لايعاد سيناريو التقاطعات والسجالات التي تقضي على بصيص الأمل في الأمن والاستقرار والهدوء الذي عاشته المحافظات في الاشهر الماضية، لافتا الى ان" تشكيل الحكومات لم يبدأ بعد والموضوع لن يكون يسيرا بل معقد للغاية في ظل تمسك الاطراف السياسية بمواقفها".