2024-01-31 08:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع – كرار خليل

أكدت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، في وزارة النقل، اليوم الأربعاء، أن افتتاح المحور الثاني للنقل العمومي سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين، فيما أصدرت مديرية المرور العامة توجيهاً لتسهيل حركة عجلات النقل العام.

وقال مدير عام الشركة، كريم كاظم حسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بمتابعة مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تم اليوم افتتاح المحور الثاني ضمن مشروع النقل الجماعي بمحافظة بغداد، المتمثل بإعادة تفعيل خط رقم 61".

وأضاف، أن "هذا الخط يبدأ من ساحة الميدان مروراً بالرصافي وجسر الشهداء والعلاوي ومنطقة الزوراء، ثم إلى ساحة النسور ونفق الشرطة وينتهي عند منطقة العامرية"، مؤكداً أن "هذا الخط حيوي، ويخدم شريحة واسعة من المجتمع".

‏وأشار إلى، أن "افتتاح هذا الخط من أصل 72 خطاً، سيتم تفعيلها في عموم محافظة بغداد"، مبيناً أن "هذا العمل لا يتم، إلا بمساعدة جهات عديدة، منها أمانة بغداد ووزارة الداخلية المتمثلة بمديرية المرور العامة".

وعبر عن أمله، أن "تكتمل جميع متطلبات نجاح هذه العملية، وهي توفير مظلات مكيفة حديثة على طول المسير، وحافلات مربوطة بنظام الـ GPS ومتابعتها ومراقبتها، والتأكيد على وقوف الحافلات في المناطق المحددة".

من جانبه، أشار مدير مرور الكرخ، اللواء صباح الربيعي، إلى أنه "بتوجيه مباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووكيل الوزارة ومدير المرور العامة، تم تقديم كافة المساعدات لوزارة النقل".

وقدم التهاني، إلى "وزير النقل رزاق السعداوي، على افتتاح المشروع الكبير، الذي سيخدم أهالي مدينة بغداد، و بالأخص في جانب الكرخ".

وأكد الربيعي، "توجيه المفارز المرورية بسحب كل الكثافات المرورية، بما يؤمن انسيابية حركة العجلات والمركبات الخاصة بالنقل العام"، مستدركاً بالقول: إن "كل المفارز تبدي تعاونها مع وزارة النقل وإدارة النقل العام، لخدمة المواطن البغدادي".

وأعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأربعاء، افتتاح المحور الثاني للنقل العام في العاصمة بغداد، مؤكداً وجود مساعٍ جادة لافتتاح جميع محاور النقل الجماعي في عموم العاصمة بغداد وبقية المحافظات بالتتابع.