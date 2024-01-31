اليوم.. سبع مواجهات في دوري صالات المحترفين

2024-01-31 08:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام اليوم الأربعاء في بغداد وبقية المحافظات 7 لقاءات، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين لكرة الصالات.ويلاقي المتصدر نفط البصرة مضيفه نينوى في مهمة بمتناول اليد، بينما يلتقي الشرطة الوصيف مع نفط الوسط الثالث، إذ سيكون القيثارة مطالباً بالفوز في حال أراد تقليص الفارق مع المتصدر والمحافظة على مكانته في سلم الترتيب.وفي مباراة أخرى يسعى فيها الوافد الجديد للمسابقة الموارد المائية الرابع، إلى تحقيق الفوز على منافسه المصافي السابع، أملا بانتزاع فوز يقلص من خلاله الفارق مع صاحب المركز الثالث نفط الوسط، بينما لن تكون مهمة المصافي سهلة، وهو يسعى لحصد 3 نقاط جديدة تقربه من فرق المقدمة.وفي بقية مباريات اليوم، يستضيف الشرقية متحديه الشباب البصري، ويخوض القوة الجوية مباراته مع بلدية البصرة في قاعة الشباب، في حين يلعب أمانة بغداد أمام آليات الشرطة في القاعة ذاتها، ويواجه الحشد الشعبي نظيره الدفاع الجوي في قاعة الجيش.