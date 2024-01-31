2024-01-31 08:42:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (31 كانون الثاني 2024)، ان السوداني يبذل جهودًا ماراثونية لخفض مؤشر التهديدات واحتواء أخطار تمدد الصراع.

وأكد الشمري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان" الأوضاع في المنطقة تشهد تطورات معقدة، وأخطار محدقة تستلزم العمل الجاد والسعي نحو تخفيض نسبة التوتر في المنطقة، مشددا على ووجوب توفر كل مستلزمات الدعم والإسناد من القوى الفاعلة في البلاد، مع التأكيد على أهمية دعم جميع الأطراف لجهود السوداني في منع أي تصعيد قد يطرأ.

وأوضح بأن" العراق يُعد ركناً أساسياً في الساحة الإقليمية والدولية وعلى المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي، ومع ما تشهّده المنطقة من تطورات متسارعة ومتغيرات مستمرة، وإستمرار أرتفاع مؤشر التحديات الأمنية يتطلب القيام بجهود عاجلة وإتخاذ إجراءات فعالة لخفض التصعيد والمضي نحو تهدئة دائمية وإيقاف قرع طبول الحرب.

وأضاف الشمري إن" الحكومة العراقية تلعب دوراً أساسياً في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً للوصول إلى حالة من السلام الدائم وإرساء قواعد إشتباك جديدة تجنب المنطقة مخاطر إندلاع حروب على جبهات متعددة وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية تلقي بظلالها على العالم.

وشدد على" ضرورة دعوة المجتمع الدولي نحو تقديم الدعم اللآزم لتحقيق أهداف الحكومة العراقية، وتعزيز التعاون مع الحكومة وتقديم الدعم الدبلوماسي الضروري وإدامة زخم المفاوضات، ومن ثم من خلال هذا الجهد المشترك، يمكن تحقيق خفض التوتر والتحول نحو بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا للمنطقة بأسرها وتجنيب البلدان حروباً قد تمتد إلى شرق الأوسط بأكمله.