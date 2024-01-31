مستشار رئيس الوزراء: يجب دعم جهود السوداني في منع أي تصعيد

2024-01-31 09:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء، فادي الشمري، اليوم الأربعاء، أن العراق يُعد ركناً أساسياً في الساحة الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية دعم جميع الأطراف لجهود رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في منع أي تصعيد قد يطرأ في المنطقة.

وقال الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأوضاع في المنطقة تشهد تطورات معقدة، وأخطاراً محدقة تستلزم العمل الجاد والسعي نحو تخفيض نسبة التوتر في المنطقة".

وأضاف، أن "العراق يُعد ركناً أساسياً في الساحة الإقليمية والدولية وعلى المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي، ومع ما تشهّده المنطقة من تطورات متسارعة ومتغيرات مستمرة، واستمرار ارتفاع مؤشر التحديات الأمنية يتطلب القيام بجهود عاجلة واتخاذ إجراءات فعالة لخفض التصعيد والمضي نحو تهدئة دائمية وإيقاف قرع طبول الحرب".

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يبذل جهوداً كبيرة لخفض مؤشر التهديدات واحتواء أخطار تمدد الصراع ووجوب توفر كل مستلزمات الدعم والإسناد من القوى الفاعلة في البلاد، مع التأكيد على أهمية دعم جميع الأطراف لجهود السوداني في منع أي تصعيد قد يطرأ".

وأوضح الشمري، أن "الحكومة العراقية تلعب دوراً أساسياً في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً للوصول إلى حالة من السلام الدائم وإرساء قواعد اشتباك جديدة تجنب المنطقة مخاطر اندلاع حروب على جبهات متعددة وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية تلقي بظلالها على العالم".

وأكد على "ضرورة دعوة المجتمع الدولي نحو تقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف الحكومة العراقية، وتعزيز التعاون مع الحكومة وتقديم الدعم الدبلوماسي الضروري وإدامة زخم المفاوضات، ومن ثم من خلال هذا الجهد المشترك، يمكن تحقيق خفض التوتر والتحول نحو بيئة أكثر استقراراً وأماناً للمنطقة بأسرها وتجنيب البلدان لحروب قد تمتد إلى الشرق الأوسط بأكمله".