الذهب يتجه لخسارة شهرية وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية

2024-01-31 09:06:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تتجه أسعار الذهب، يوم الأربعاء، نحو تسجيل أول انخفاض شهري في أربعة أشهر مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على تخفيضات سريعة وكبيرة في أسعار الفائدة الأميركية في ضوء متانة الاقتصاد، وذلك قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2036.10 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 2048.12 دولاراً في الجلسة السابقة، وانخفضت الأسعار 1.3% منذ بداية الشهر.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% لتصل إلى 2033.30 دولاراً.

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل شهر له منذ أيلول/ سبتمبر 2023، بمكاسب تزيد عن 2% حتى الآن في كانون الثاني/ يناير الجاري.

وينتهي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي يستمر يومين في وقت لاحق اليوم. وبينما من المتوقع أن يترك البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، تترقب الأسواق المؤتمر الصحفي لرئيس البنك جيروم باول في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش بحثا عن مؤشرات على تخفيضات مستقبلية لأسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4% لتصل إلى 23.07 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.3% إلى 918.36 دولاراً، واستقر البلاديوم عند 976.07 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لانخفاض شهري.