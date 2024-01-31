بعد إقصاء المنتخب.. اتحاد الكرة يحدد موعد استئناف دوري النجوم

2024-01-31 09:06:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، موعد استئناف دوري نجوم العراق، بعد توقفه لارتباط المنتخب ببطولة كأس آسيا في قطر، التي غادرها مؤخراً.

وودع المنتخب العراقي البطولة، يوم الاثنين الماضي، بخسارة صعبة أمام نظيره الأردني الذي سجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة المثيرة للجدل، خاصة بعد أن شهدت طرد مهاجم العراق أيمن حسين.

وقال نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، محمد عرب، لوكالة شفق نيوز، إن "بطولة الدوري بجولته 13 ستستأنف يوم 10 من شهر شباط المقبل، اسوة بدوريات دول كثيرة التي أغلبها مرتبطة بمنافساتها القارية، مؤكداً تهيئة حكام العراق لقيادة مباريات الجولات المقبلة من دوري نجوم العراق".

وأضاف عرب، أن "الاتحاد العراقي ارتأى أن يواصل منافسات بطولة كأس العراق خلال التوقف"، مشيراً إلى أن "الدور 32 انتهت وستواصل الأندية خوض مباريات الدور الثاني التي تنطلق يومي السبت والأحد".

ولفت إلى أن "عدداً كبيراً من حكام العراق حالياً مقيمون في معسكر تدريبي في أنطاليا لإعدادهم بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة على المستويين الداخلي والخارجي".

ويتصدر فريق القوة الجوية ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم، بعد انتهاء الجولة 12 برصيد 30 نقطة.