2024-01-31 09:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي ،اليوم الاربعاء (31 كانون الثاني 2024)، عن تجهيز 12 طنًا ونصف من المواد الغذائية والاغاثية والطبية في مقر قيادة القوة الجوية بغية ارسالها الى فلسطين عن طريق طيران القوة الجوية الى مطار العريش في مصر.

وقالت الجمعية في بيان، تلقته، "بغداد اليوم"، أن "طواقم الهلال الاحمر العراقي قامت بتجهيز اكثر من 12 طنًا من المواد الغذائية والاغاثية والطبية المهداة من الحكومة العراقية لأرسالها الى مطار العريش في مصر تمهيداً لتسليمها إلى الهلال الاحمر الفلسطيني."

واضاف، البيان أن "هذه الدفعة تعد العاشرة من المواد الغذائية والاغاثية التي سيتم ارسالها الى الهلال الاحمر المصري لتسليمها الى الهلال الاحمر الفلسطيني عن طريق معبر رفح".

ولفتت الى ان "أرسال المساعدات مازال مستمراً من قبل الحكومة العراقية عبر الجسر الجوي والبحري المتفق عليه مع الحكومة المصرية وعبر تنسيق الهلال الاحمر العراقي مع نظرائه المصري والفلسطيني".