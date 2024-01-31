2024-01-31 09:24:02 - المصدر: واع

كركوك – واع - مهدي الربحاوييواصل فريق سيدات غاز الشمال بكرة السلة، معسكره التدريبي المقام في دولة الإمارات، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية.وقال رئيس نادي غاز الشمال وريا جلال، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن وفد نادينا للسيدات بكرة السلة وصل أمس إلى دولة الإمارات العربية من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية التي تنطلق الجمعة، موكداً التحاق لاعبتان محترفتان بانتظار وصول اللاعبة المحترفة الثالثة مساء اليوم".وأضاف جلال أن" الفريق أجرى فور وصوله إلى إمارة الشارقة أولى وحداته التدريبية ضمن معسكره التدريبي للدخول في المرحلة النهائية من الإعداد قبل المنافسة"، مبيناً أن" الفريق جاهز لخوض البطولة العربية التي ستشهد مشاركة عدد من الأندية العربية التي لها باع طويل بالسلة النسوية".وتابع جلال:" نأمل أن نحقق نتائج جيدة في البطولة التي تعد أول مشاركة خارجية لفريق نسوي بالسلة بالنسبة لنادينا وهي فرصة كبيرة لاكتساب الخبرة والمضي في الوصول إلى مراحل متقدمة على الصعيدين العربي والمحلي".