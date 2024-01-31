"العيداني مرشحنا الأوحد والأمر محسوم".. كشف تطورات تشكيل حكومة البصرة

2024-01-31 09:42:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في تحالف تصميم ايوب الربيعي، اليوم الاربعاء (31 كانون الثاني 2024)، عن اخر تطورات تشكيل حكومة البصرة المحلية.

وقال الربيعي لـ "بغداد اليوم"، إن "تصميم الكتلة الفائزة باعلى الاصوات في البصرة وهي من حقها تشكيل الحكومة المحلية"، مؤكدا ان "التحالف من حصته منصبا المحافظ ورئاسة المجلس".

واضاف، ان "اسعد العيداني هو محافظ البصرة، وليس لدينا اي مرشح اخر والامر محسوم بنسبة 100%"، لافتا الى ان "جلسة الثلاثاء المقبل ستضع النقاط فوق الحروف للمضي في تشكيل الحكومة"، مشيرا الى ان "منصب النائب الاول للمحافظ ونائب رئيس المجلس ستبقى من حصة بقية التكتلات الفائزة الراغبة بالمضي في تشكيلة الحكومة المحلية".

واشار الربيعي، الى ان "تشكيل حكومة البصرة لن يشهد اي تعقيدات والانتخابات حسمت بوصلة من يكون المحافظ القادم"، نافيا "ما يتردد في وسائل الاعلام عن امكانية تقديم بديل عن اسعد العيداني من قبل تصميم".

وكان رئيس تحالف تصميم، عامر الفائز، اكد السبت (6 كانون الثاني 2024)، رفض محاولات عدم التجديد للقيادي في تحالفه محافظ البصرة أسعد العيداني لولاية ثانية.

وقال الفائز لـ"بغداد اليوم"، ان "الإطار التنسيقي لم يتخذ أي قرار الى الآن بشأن عدم التجديد للمحافظين او منحهم ولاية ثانية".

ولفت الى "مرشح تصميم لمنصب المحافظ هو (أسعد العيداني) ونأمل من الإطار ان يحترم ارادة التحالف ورغبة أبناء البصرة".

ونوه الفائز الى، ان "هناك من يحاول اقناعنا بفكرة عدم التجديد للعيداني، وهذا أمر مرفوض لدى تصميم".

وكشف الفائز ان "العيداني سيدعو الى جلسة بعد مصادقة النتائج وسيؤدي اليمين أولاً كعضو في مجلس المحافظة بعدها يرشح نفسه لأن يكون محافظاً".

وكان أعضاء في الإطار التنسيقي كشفوا عن توجه لتغيير جميع المحافظين من دون استثناء.

وحصلت قوى الإطار على 102 مقعد في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة.